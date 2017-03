Eesti jalgpallis pole just tavaline, et amatöörmeeskond sõidab nädalaks soojemasse kliimasse treeninglaagrisse, aga just nii teeb Pärnu vutiklubi Poseidon, mille mängijad lähevad kuu teises pooles Tšehhi vaimu koguma ja füüsilist ettevalmistust parandama.