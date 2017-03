Pärnusse kolib rohkem inimesi, kui siit lahkub

Jaanuaris saabus Pärnusse 151 inimest, kellest 125 tulid siia muudest valdadest-linnadest ja 26 välismaalt. Pärnust mujale kolis samal ajal 130 inimest (106 ülejäänud valdadesse-linnadesse ja 24 välismaale).

Veebruaris asus suvepealinna elama 148 inimest. Neist 128 tulid muudest linnadest-valdadest ja 20 välismaalt. Pärnust kolis ära 103 inimest, kellest 90 registreeriti teiste omavalitsuste kodanikuks. 13 läks välismaale.

Sündide ja surmade vahekord oli aasta alguses negatiivne: mõlemal kuul sündis Pärnus 30 ilmakodanikku ja suri 57 inimest. Seega loomulik iive oli Pärnus kahe kuuga 54 inimese võrra miinuses.

Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse sõnutsi oli arengut, et Pärnusse kirjutab ennast sisse rohkem inimesi kui välja, märgata juba eelmise aasta lõpust.

"Kui aastaid tagasi valmistas negatiivse iibe kõrval peavalu väljaränne, siis eelmisel aastal see protsess pidurdus ja jõudsime välja-sisserände tasakaalu. Viimased kolm kuud on sisseränne ületanud väljarännet," kommenteeris linnapea. "Loodame, et see protsess jätkub."

Pärnu linnavalitsuse rahvastikuregistri spetsialist Endla Õunap arvas, et suuremaid järeldusi aasta alguse rändesaldo kohta on veel vara teha, kuid erinevalt eelmiste aastate esimestest kuudest on see olnud positiivne.

Õunapi jutu järgi kolitakse Pärnusse tagasi välismaalt, palju tullakse lähivaldadest ja Tallinnastki.

Põhjusi, miks ennast pärnakaks registeeritakse, tuuakse erinevaid. Ilmselt tullakse siia nii rahulikuma elukeskkonda otsima, aga sellegi pärast, et lapsed saaksid käia linna koolis või huvialaringides.

Meer ütles, et tema kohtas mõni nädal tagasi taksojuhti, kes perega Tartust Pärnusse kolis. "Nelja lapsega perepea ütles, et tal sai Tartus elamisest isu täis. Otsustati perega Pärnusse kolida, sest siin on rahulik ja mõnus," lausus Kosenkranius.