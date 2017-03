Ruhnu ja Sõru–Triigi laevaliini hakkab teenindama Kihnu Veeteed

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja Saare maavalitsus sõlmisid ASiga Kihnu Veeteed otselepingu Ringsu–Munalaid, Ringsu–Pärnu ja Ringsu–Roomassaare parvlaevaliini teenindamiseks riigi kiirkatamaraaniga Runö.

Lepingu kohaselt teenindab AS Kihnu Veeteed mainitud laevaliine tänavu 1. maist 30. aprillini aastal 2022.

Samuti sõlmis ministeerium ASiga Kihnu Veeteed otselepingu Sõru–Triigi parvlaevaliini teenindamiseks spetsiaalselt Saaremaa ja Hiiumaa vaheliseks laevaühenduseks valmistatud riigile kuuluva reisiparvlaevaga Soela.

Otselepingu võib Euroopa Liidus sõlmida juhul, kui sõitjaveoteenus siseveeteedel või Eesti territoriaalvetes on mahult alla 300 000 kilomeetri aastas. Nii Ruhnu kui Sõru–Triigi parvlaevaliinil on see maht väiksem: Ruhnu liinidel ligikaudu 24 600 ja Sõru–Triigi liinil 12 600 kilomeetrit aastas.