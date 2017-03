Kihlveokontorid: Eesti Laulu võidab Kerli, pärnakad on tublid keskmikud

Pärnu muusikutest on kõrgeim koefitsient Rasmus Rändveel: Triobeti kihlveokontoris 12,5 ja Pafis 11,0.

Mõlema kihlveokontori kohaselt on võidu tõenäosus Rändveest suurem Kerlil, Koit Toomel ja Laural ning Ariadnel. Temaga võrdne on koefitsient Elina Bornil.

Ehkki Rändvee kohta ennustavad mõlemad portaalid sarnaselt, erineb kooslusega Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian üles astuvale Karl-Kristjan Kingile ennustatav koht kontorites märgatavalt. Kui Triobetis on Kingi koefitsiendiga 20,0 kuues, siis Pafis pakutakse talle koefitsiendiga 51,0 üheksandat kohta.

Nii tõi ta oma viie lemmiku hulgas välja Rändvee, Kingi ja Lemsalu.

Pärnus sündinud Liis Lemsalu on mõlemas portaalis esitatud koefitsiendi järgi seitsmes.

Indrek Raadik ansamblist Tuberkuloited märkis, et hoiab pärnakana pöialt omadele. Nii tõi ta oma viie lemmiku hulgas välja Rändvee, Kingi ja Lemsalu. Veel tõi Raadik esile Ivo Linnat ja Kerlit.

Rändvee lugu "This love" on Raadiku hinnangul mõnusa tundmusega. "Meenutab midagi, aga kurat ei tea mida," iseloomustas ta. "Üks lemmikutest!"

Kingi lugu peab Raadik küll tugevaks, kuid ta pole päris kindel, kas sellest piisab võiduks. "Minust see paraku ei olene," sõnas ta.

Raadio 2 saatejuht ja DJ Kaarel Kose ütles, et tema arust on peale Ivo Linna võiduvõimalus Kingil ja tema lavapartneritel. "Olen seda laulu inimestele pidudel ette mänginud," märkis Kose, lisades, et hääletada võiks ka Rändvee poolt.

2001. aastal Tanel Padari ja Dave Bentoni taustalauljana Eurovisiooni võitnud Kaido Põldma pakkus, et Eesti Laulu võidab Lemsalu. Muusik leiab, et esikolmikusse pääsevad veel Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian ja Elina Born.

Kingi lugu "Have you now" on Põldma sõnutsi vaoshoitud ja hea lihtsa harmooniaga. "Vokalistid väga ei punnita," lausus ta. "Lava-show´d pole, kuid ilmselt olen lihtsalt liiga vanakooli mees. Ei tea, kas nad jõuavad päriselt esimese kolme hulka, aga minu esikolmikus on nende koht kindel."

Pafi juht Allar Levandi toonitas, et alati tasub teha vahet ennustamisel, panustamisel ja oma lemmikutel. "Alati ei pruugi need, kellele hoiame pöialt, olla objektiivselt võttes favoriidid," selgitas Levandi. "Pärnakas hoiab ikka pärnakatele pöialt, kuid kas ta julgeks nende peale ka väikse panuse teha?"

Levandi märkis, et Eesti Laulu ennustusvõistlus pole koht rahateenimiseks ei ennustajale ega kihlveokontorile. "Oluline on pidada meeles, et see on ikkagi meelelahutus," sõnas ta.