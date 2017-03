Talvise Kihnu droonivideo kogub populaarsust

Videoid võib näha Facebooki leheküljel From the Air ja Youtube`is. Mick Pedaja laulu "Valgeks" saatel tehtud Kihnu videos lendab droon kiriku juurest mööda metsa ja rannikuäärt, külastab merel saaki nõudvaid kalureid, tuletorni, lehmi ja surnuaeda, lõpetab päikeseloojangul tuletorni lähedal.

"Kihnu video filmisime vabariigi aastapäeval, Saaremaa oma paar nädalat varem. Aega kulus mõlemale päev: hommikul vara päikesetõusuga esimesed ja õhtul päikeseloojanguga viimased kaadrid. Kõik sai tehtud oma vabast ajast nädalavahetusel," rääkis Kaljuste.

Mainori ettevõtluskõrgkoolis veebitehnoloogiaid õppiva Kaljuste sõnutsi olid Saaremaa ja Kihnu droonivideod tema esimesed videod. Droon Phantom 3 DJI maksis 600 eurot, monteerimiseks kasutab ta iMovie programmi. Enne Saaremaal filmimist oli Kaljuste drooni lennutanud ligikaudu 25 minutit.

"Eesmärk on õppida selgeks videote tegemine ja drooniga lendamine. Miks just Saaremaa ja Kihnu? Sest keegi pole neid väga filminud, eriti talvisel ajal," kõneles Kaljuste, kes järgmisena tahab ette võtta Hiiumaa.

Õppimise ja droonivideote tegemise kõrval valmistab Kaljuste vintage-elektrijalgrattaid. "Aprillis tuleme välja uue mudeliga, mis on sadulast raamini Eestis tehtud," lubas Kaljuste.

Kihnu ettevõtjale Annely Akkermannile meeldisid Kaljuste videoga tekitatud meeleolu, värvid ja vaatenurgad. "Müstiliselt ilus, muinasjutuliselt huvitavad vaatenurgad," selgitas Akkermann, miks ta koos 118 inimesega videot Facebookis jagas.

Drooni, GoPro seikluskaamera ja muude tehniliste vahendite abil uudsete vaatenurkade pakkumine muutub üha populaarsemaks. Akkermann ennustas sellele suurt turgu, sest väikeettevõtjate reklaam on kolinud sotsiaalmeediasse, kus näiteks mõnele turismitalule on silmapaistmine väga oluline.

Mida rohkem eksperimenteerida, seda suuremat huvi harjumatust kohast pakutav pilt tekitab. Näiteks on paljud näinud Kihnu kalureid võrkudega vee peal, ent samal ajal vee all toimuv on jäänud saladuseks.