Ettevõtja rõõmustas haiglas olevaid lapsi

Kuna Karulinil olid pallid, millega polnud sel päeval midagi peale hakata, viis ta need Pärnu haiglasse ja palus lastele jagada. "See polnud mul esimene kord haiglas käia. Mu enda laps rääkis, et keegi ei tohiks vana-aastaõhtul õnnetu olla, seega käisime seal 31. detsembril õhupalle jagamas," selgitas Karolin.



Eilne heategu sündis kliendiga möödarääkimise tõttu. "Ajasin ise kuupäevad sassi. Kliendile olid täidetud 40 heeliumpalli, mis ootasid üleandmist. Siiski selgus, et need olid hoopis tänaseks. Ei hakanud õhupalle ära viskama ja mõtlesin, et teen parem kellelegi rõõmu," rääkis heategija.



"Lasteosakond oli küll karantiinis, aga õed lubasid pallid lastele laiali jagada. Täna saime kinnitust, et pallid jõudsid nagu lubatud lasteni," kommenteeris ettevõtja.