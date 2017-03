Ülejõe tervisekeskus kasvab jõudsalt, sest ehitajad on lubanud valmis maja tellijale üle anda tänavu 30. juunil.

Kaks aastakümmet tagasi leidis Pärnu linnavalitsus, et kaks sauna – Karja ja Jannseni tänaval – on liigne luksus. Nende ülalpidamine nõudis aastas ligemale miljon krooni dotatsiooni. Linnaarhitekt Olev Siinmaa projekteeritud Jannseni sauna suhtes süvendas muret seegi, et seal oli karjuv vajadus kapitaalremondi järele, mille kulu koos ujula taaskäivitamisega võinuks oletuslikult ulatuda kümne miljoni kroonini.