“See kõik ja rohkemgi veel on minu oma,” näitab Ulvi Põhako osa oma šokolaadipaberite ja -karpide kogust.

Lihula raamatukogu juhatajal Ulvi Põhakol on pesupäev: sooja vee ja lapiga nühib ta õrnalt üle šokolaadipaberite siseküljed, laotab siis “pesu” hoolikalt ühekaupa kuivatuspaberite vahele, et see juba tahenenuna vajutuse alla sirguma panna.