Pildid: viies aastaaeg nörritab ühistu esinaist

Ühistu esinaise Eha Kase sõnutsi on tekkinud kõnealusesse kohta vihmaga päratu lomp kõik seitse aastat, kui tema on selles majas elanud. "Külmaga tekib sinna liuväli, nii et inimesed peavad käima seinaäärt pidi," lausus Kask. Ta lisas, et nii palju vett kui praegu pole maja ees varem laiunud.

Ehkki majaesine asub linna maal, ei soovi raad Kase ütlust mööda probleemi lahendada. "Ütlevad, et pole nende rida ja me tehku ise," kurtis ühistu esinaine, kelle sõnutsi otsustas ühistu hiljuti majaesise oma raha eest korda teha.

Pärnu Rohu 107 elanikud on püsti hädas: suure kortermaja ulatuses laiub ilmatu suur veekogu, millest nad kuidagi üle ei pääse. Foto: Erakogu

Pärnu linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja Anu Juurma-Saksa väitel on ühistu mure arusaadav ja raele teada. "Linnavalitsuses on käinud üks selle maja elanikest," tõdes ta. "Et linnavalitsus pole olnud nõus seda probleemi lahendama, ei julgeks väita."

Juurma-Saks märkis, et olukorra lahendamine on põhjalik ja kulukas ettevõtmine. "Oleme pakkunud, et sinna paigutatakse toru ja vesi suunatakse ära, kuid sellise mahuka tööga muutuksid maja ees olev tee ja haljasala, kuhu majaelanikud pargivad autosid," selgitas ta. Nii tuleks avalike suhete teenistuse juhataja ütlust mööda leida remondi ajaks parkimiseks uus koht.

Juurma-Saksa sõnutsi leiduks ühistu kinnistul autodele isegi ruumi, kuid selle kohta, kas ühistu sellega nõustub, pole linnavalitsus tagasisidet saanud.