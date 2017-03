Maavanem Kalev Kaljuste on Sauga volikogu istungitel korduvalt kohal olnud ja jälginud, kuidas külade elanike avaldus päevakorrast maha hääletatakse.

Pärnu maavanem Kalev Kaljuste tõdes, et Sauga volikogul on kohustus istungil arutada külade vallast eraldamise soovi. Volikogu esimees Meelis Tomberg vastas, et arutletakse, aga mitte volikogu istungil.