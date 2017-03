Asso Kommer vanglast, sõjast ja Tootsidest

Kuivõrd te kunagi veel kohalikku volikokku tahate pääseda?

Praegu pole plaanis. Pärnus on asjad küllalt hästi, et pole vaja seepärast võimlema hakata. Mida aeg edasi, seda vähem saab volikogu üldse midagi mõjutada.

Rääkides sellest, kui suurt osa linnaeelarvest saab muuta volikogu, selgub, et märkimisväärse osa kohta on riik juba otsustanud, kuhu raha minema peab.

Kas volikogu liikmel on teie hinnangul liiga vähe võimu?

Volikogu liikme puhul ei saagi rääkida mingisugusest võimust. Pigem on eelis see, et oled asjadega paremini kursis ja küsimuste korral saad ametnikele paremini ligi. Siiski on Pärnu küllalt väike linn, et hõlpsalt mõne ametniku jutule pääseda. Tuleb ise aktiivne olla.

Olete pea kogu elu Pärnus elanud. Mis teid siin kõige enam paelub?

Mulle meeldib siin. Saan tahtmise korral 15 minutiga linnabussiga metsa sõita või ükskõik millisest paigast kümne minutiga jõkke või merre ujuma minna. Pärnu on meeldivalt väike, aga mitte nii pisike, et siin midagi ei toimuks.

Praegu abistab Asso Kommer Viira Kodus erivajadustega noori nende argitegemistes. / Mailiis Ollino

Töötasite pikalt Rääma koolis Tootsi-suguste õpetajana. Saite seal kogemuse tegelda lastega, keda paljud nimetaksid probleemseteks. Mida teil neilt õppida oli?

Õppisin seda, et tihti on sotsiaalsete probleemidega noored erakordselt toredad inimesed. Kahjuks lahendavad nad muresid omal viisil. Aeg-ajalt tuli meil ette eriarvamusi, kuid konflikte pidime lahendama nii, et tulemus rahuldaks mõlemat poolt.

Minu eelis oli see, et juhendasin väiksemat hulka õpilasi kui ülejäänud õpetajad. Seal on suur vahe, kas juhendad 30 või kümmet õpilast.

Noori saab alati süüdistada, aga minu ametis ei too see kasu. Lapsed ikkagi lõpuks mõistsid, et nende huvides on probleeme vältida. Üks selle eeldusi oli, et koolis tuleb vähemalt rahuldavalt hakkama saada.

Mis on enamasti halvale teele läinud noore käitumise taga?

Eks see kambavaim ole. Koos on vaja lollusi teha. Pahandustesse võivad sattuda eri sotsiaalse taustaga noored. Gruppides tuleb ilmselt probleeme rohkem ette, kuid nende eest pole ükski laps kaitstud.

Peale noortega skaudiringis tegelemise aitate juhendada erivajadustega inimesi Viira Kodus. Millised inimesed teie hoole alla satuvad?

Väga toredad inimesed, kes kahjuks ei saa alati kõigega iseseisvalt hakkama. Osa neist käib tööl, ülejäänud koolis. Kaelamurdvat pole midagi. Vahel on keeruline panna neid midagi tegema, sest alati ei piisa sellest, kui ütled, et peab ja kõik. Eks nad tee vastavalt sellele, kas saavad aru, miks mingi asi on hea.

Nimetatu kõrval sõidate üle päeva taksot. Miks selline amet teie ellu tuli?

Lisaraha peab teenima. Tegelikult on huvitav ja mitmekesine töö. Varahommikused CocoLoco kliendid vahel tüütavad.

Pullapää kriisist raamatu kirjutanud Imre Kaas on kunagi öelnud, et võib-olla aitate abivajajaid karmavõla tasumiseks. Kas kahetsete midagi?