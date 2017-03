Ingomar Vihmar: Kalju Komissarov oli mulle nagu teine isa

"Ma ei saanud täna öösel silmatäitki magada. Ma ei mõistnud aru, mis toimub, aga kui te mulle nüüd helistasite, taipasin, et see oli sellest. Sest Kalju on olnud väga-väga oluline inimene mu elus. Võimatu, et see kuidagi niisama minust mööda läheks," nentis Endla loominguline juht Ingomar Vihmar, kuuldes, et teatrilegend Kalju Komissarov, kes mõni aasta tagasi oli ametis Endla teatri kunstilise juhinagi, lahkus meie seast täna öösel.