Ingomar Vihmar: Kalju Komissarov oli mulle nagu teine isa

"Õppisin lavakunstikateedri 15. lennus, mis oli Kalju teine lend, esimene oli 13. lend. Pärast lavaka lõpetamist läksin Ugalasse, kus Kalju oli lavastaja, nii et ma olen tema tükkides mänginud pärast kooligi. Samuti on Kalju kutsunud mind Viljandi kultuuriakadeemiasse oma kursuse õpilastega lavastusi tegema. Neist viimane ei olnud sugugi ammu, vaid paar aastat tagasi, kui tegin tema kursusega "Romeot ja Juliat"," jutustas Vihmar oma seosest Komissaroviga.

"Sünd ja surm on nii totaalsed, et sellest rääkida tundub väga kummaline. Kaljut mingi seigaga või mingist küljest meenutada on mu meelest suhteliselt mõttetu, sest ta on olnud mulle teine isa: tema on mind õpetanud, kasvatanud, teatriellu aidanud. Kuna see side on nii tugev, meenub ju kõik," mõtiskles Vihmar.

"Vähemalt mina olen olnud väga kirglik, tundnud kõike tohutust armastusest vihani välja, sest kui inimesed on nii lähedased, on nende vahel kõike. Mulle on Kalju nii, nagu ta on. Võimatu on seda ülehinnata. Seetõttu tekitab tänane minus igasuguseid tundeid. Eelkõige suurt armastust, muidugi kurbustki, aga see ei ole esikohal. Lein on okei, kurbus tähendab rohkem seda, et on endast kahju. Tuleb lihtsalt kindlaks jääda, et ainus asi, mis eksisteerib, on armastus. See ei kao kuskile, nii et iseenesest ei ole ju mingisugust mõtet kurb olla.

Mul hakkab praegu just August Strindbergi "Surmatantsu" (Endla uuslavastuse, toim) proov. Üks tegelane ütleb seal, et siis kui tuleb surm, võib-olla algab elu. Ma arvan, et see ühendus ei katke kunagi," märkis Vihmar.