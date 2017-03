Emakeelekuul ootavad raamatukogus lapsi lood, mängud ja muusika

Eelmisel nädalal kuulutas lastekaitse liit ekspertide abil välja 14 mullu ilmunud raamatut, mida lastele soovitada. Sõelale jäi pildiraamatud väiksematele ja juturaamatud suurematele lastele. Kõik valituks osutunud teosed leiab Pärnu keskraamatukogust. Samuti ootavad uudishimulikke silmapaare kultuurkapitali lastekirjanduse aastapreemia nominentide hulka valitud ja Eesti kaunimate lasteraamatute konkursil tunnustatud teosed.

Kõige väiksemaid, poolteist- kuni nelja-aastaseid avastajaid, ootab 8. märtsil kell 11 oma esimest raamatuvalikut tegema ja laulma-mängima Mürakarukool. Emakeelekuul viiendat tegevusaastat tähistav kool kutsub lapsed ja nende vanemad-vanavanemad ühes õpetaja Katrin Hildunen-Alvelaga sünnipäevalaulu laulma. Ehk tuleb vanu armsaid mänge mängima mõni tragi vilistlanegi. Mürakarukool ootab tuttavaid ja uusi õpilasi ka 22. märtsil kell 11.

Raamatusõprust aitavad kogu kuu vältel süvendada lugemiskoerad Chuck ja Chilli koos oma juhtide Rita Kosenkraniuse ja Ivi Brantiga. Seda, et koerad on head kuulajad ja armsad sõbrad, näitab tõsiasi, et märtsi lugemiskalender on lugeda soovivaid lapsi juba täis. Pered võivad raamatukogu lastelehelt võsukesele sobiva aja aprilli või mai lugemisaegade hulgast valida.

9. märtsil kell 15 saavad Karukäpaklubis kokku 7–11aastased meisterdajad, et juhendaja Triinu Klausiga oma näpuosavust arendada ja juttu puhudes paberit voltida. Vajalikud materjalid on osalejate tarvis valmis varutud ja osavõtutasu ei ole.

11. märtsil kell 12 loetakse Karude jututoas lugu salapärasest nelikust, kes otsib koera. Raamatuid vaadates saadakse tuttavaks Kake Make ja Greta Päikesekiirega. 5–8aastased jutuhuvilised on oodatud kuulama, kaasa rääkima ja pilte värvima.

16. märtsil hakkavad omavahel mõõtu võtma 3.–4. klasside kirjandusmängu võistkonnad, kes läbi lugenud tosina häid lasteraamatuid. Parim sõidab 8. aprillil vabariiklikule võistlusele linna ja maakonda esindama.

21. märtsil jutustavad lasteaialastele lugusid kooliõpilased jutuvestja Jaak Kännuga.

Raamatukogu on emakeelekuul välja valinud paljud lasteaia- ja kooligrupid. Lasteaialastele sobivad ajad kipuvad küll kiiresti täituma, aga eks keelejuttu sobib rääkida järgmiselgi kuul.

Peale loetletu saab lasteosakonnas märtsis uudistada Pärnu linna lasteaedade näitust "Siin ma kasvan, suureks saan". Välja on pandud palju toredaid pilte ja makette, mis üllatavad eri tehnikate ja rõõmsate ideedega. Keskonnakasvatuse ühenduse eestvedamisel teoks saanud kunstiteoseid luues mõtlesid lapsed oma lasteaiale.