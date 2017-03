Galerii: politsei arutles Sütevaka noortega korruptsioonijuhtumitest

"Korruptsioon on varjatud kuritegu, kus tihti pole konkreetset kannatanut. Kuid noortele on vaja selgitada, et see kuriteoliik mõjutab meid kõiki," rääkis Remo Perli.

"Juttu tuli näiteks hiljuti ilmsiks tulnud juhtumist, kus ühes Pärnu kooli sööklas ei käitunud töötaja laste toidurahaga nii, nagu peaks. Piltlikult öeldes said lapsed töötaja korruptiivse käitumise tõttu kehvemini süüa, mis tähendab, et kahju sai väga suur hulk inimesi," tõi ta näite.

Perli märkis, et päevakajalised korruptsioonijuhtumid ei tohiks saada eeskujuks. "Kui mingit halvakspanu pärast niisuguste juhtumite avalikuks tulemist ei kaasne, on see halb teenäitaja."

Politseiametniku sõnutsi võib koolinoorgi altkäemaksuga kokku puutuda. "Arutasime selle üle, kuidas noored suhtuksid sellesse, kui mõnel klassikaaslasel avaneks võimalus osta enne eksamiperioodi eksamipileteid," täpsustas ta.

Teise näitena tõi Perli kohalikud valimised, kus 16aastased võivad osaleda.

"Kui keegi ostab su hääle näiteks kümne euroga ära, pole see pealtnäha suur asi. Aga kas me tegelikult tahaksime äraostetavat poliitikut neljaks aastaks võimule?" tõstatas Perli küsimuse.

Perli sõnade kohaselt osalesid noored arutelul aktiivselt ja said korruptsiooniohtudest hästi aru.

Perli selgitas, et gümnaasiuminoored lähevad lähiaastate jooksul tööle ja oleks hea, kui nad ametis olles oskaksid hinnata tööga kaasnevaid korruptsiooniriske. "Kooliprogrammis on sellisel teemal vähe juttu," tõdes ta.