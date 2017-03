Pärnu linnapea: haigla pole koht, kus teha poliitteatrit

"Haigla pole koht, kus teha poliitteatrit, seal ravitakse inimesi. Poliitilise vastutuse saavad ja peavad võtma need poliitikas tegutsevad ja haiglaga seotud isikud, kes on süüdi rikkumistes ja mis on vastavalt seadusele tõestatud," vastas Kosenkranius keskfraktsiooni esimehe Arvo Reediku küsimusele, milline on poliitiline vastutus haiglas toimunu eest ja kes selle enda kanda võtab.

Pärnu haigla on sihtasutus, mille nõukogu liikmed määrab Pärnu linnavalitsus. Nõukogu valib endi seast esimehe ja informeerib linnavalitsust majandusaasta aruannete kaudu ja jooksvalt, kui nõukogule on saanud teatavaks oluline informatsioon. Nõukogu juhib Toomas Kivimägi valimisliitu kuuluv Enn Raadik, peale tema on seal kolm valimisliitu, IRLi ja Reformierakonda esindavat inimest ja kolm mittepoliitilist liiget.

Haigla juhtkond ei informeerinud politseid alla 28 000 euro suurusest puudujäägist, mis tekkis laos 2011. aasta jaanuarist 2012. aasta veebruari lõpuni. Haigla juhatuse esimehe Urmas Sule sõnutsi analüüsis puudujäägi tekkes kahtlustatava majandusjuhataja võimalikku tsiviil- ja kriminaalvastutust haiglale õigusabiteenust osutav advokaadibüroo, mille hinnangule tuginedes otsustati tunnistada nõue ebatõenäoliseks ja selle hüvitamise perspektiivituse tõttu nõude sissenõudmisega mitte alustada.

Kosenkraniuse sõnade kohaselt saanuks puudujäägi põhjused välja selgitada politsei, ent kuna selle poole ei pöördutud, on nõue aegunud ja kedagi vastutusele võtta ei saa. Miks info politseisse pöördumata jätmisest nõukogu ja linnavalitsuseni ei jõudnud, peab välja selgitama töörühm, mis pärast Postimehes ilmunud artikleid moodustati. Politsei enam võimalikku vargust ei uuri.

Eelmise aasta kevadel avastati haiglas kuus virtuaalraha kaevandavat arvutit. Üks töötaja lasti lahti, teiselt nõuti 300 eurot ja võeti kaevandamisseadmed seniks vastutavale hoiule.

Seekord informeeriti linnapead juhtunust. Kosenkraniuse jutu järgi ei pääsenud kaevandajad ligi delikaatsetele isikuandmetele, süüdlased said karistada ja neilt nõuti kulud sisse.

Veel on Postimehe artiklites heidetud ette haigla juhatuse liikme Jan Põlluste kiirlaenuäri, haigla töötajate kasutamist Sule isiklikus majapidamises ja juhatuse liikmete liiga kalleid ametiautosid. Haigla nõukogu esimees Enn Raadik on Postimehele öelnud, et Sulel on põhjust peeglisse vaadata, ent täpsemalt oli ta valmis sellest rääkima kolmapäeval, mil nõukogu töörühma raporti põhjal otsused langetab.

Haigla põhikirja järgi on juhatuse liikmete tagasikutsumise õigus nõukogul, mis on kohustatud otsust motiveerima. Koos juhatuse liikme tagasikutsumisega peab nõukogu määrama uue juhatuse liikme.