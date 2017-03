Riigikogu majanduskomisjon jäi pärast eilset arutelu senisele seisukohale, et kiirraudtee Rail Baltic kulgeb läbi Pärnu. Seega toetas komisjon valitsuse valikut, et Rail Baltic viib Tallinnast Pärnu kaudu Läti piirile. Selline on majanduskomisjoni vastus kollektiivsele pöördumisele Rail Balticu teekoridori paiknemise kohta.