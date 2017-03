Kaili Närep ja Allar Raja esinevad oskuste aasta üritusel

Teleseriaalidest "Pilvede all" ja "Papad-mammad" tuntud näitleja Kaili Närep tutvustab oma oskuste omandamise lugu. Närep on mitmekülgne inimene: diplomeeritud näitleja, juuksur ja hooldustöötaja. Kohapeal saab kuulda, kuidas ta kõigi nende ametiteni on jõudnud ja mida need talle on andnud.

Eestit rahvusvahelisel kutsevõistlusel EuroSkills restoraniteeninduse erialal edukalt esindanud Erik Tammeleht võrdleb oma oskusi Euroopa kolleegidega.

Sõudja Allar Raja räägib aga sellest, kuidas rajada kutseharidusele kindel karjäär. Rannahotelli peakokk Herkki Ruubel kõneleb kokandusest kui elustiilist ja kutsumusest.

Innove Rajaleidja karjäärispetsialist Kätlin Muru annab nõu, kuidas leida omale sobiv elukutse ja kavandada enda karjääri. Kutsekoja esindaja Marit Valge aga annab ülevaate perspektiivikatest valdkondadest, kus 21. sajandil enim töökäsi vajatakse, ja teavitab neist erialadest, mille tööjõuvajadus väheneb.

Pärast ettekandeid on võimalik tutvuda Pärnumaa kutsehariduskeskuses pakutavate võimalustega.

Eestis toimub oskuste aastal kümme inspiratsiooniüritust, järgmine neist Haapsalus 29. märtsil.