Üllatav investeering

Paikuse põhikoolis töötab jõulude ajal kohvik, kus õpilased müüvad omatehtud küpsetisi ja maiustusi. Kuna kohvik toimib kooli õpilasesinduse initsiatiivil ja korraldusel, on neile alati antud õigus tulu oma äranägemise järgi kasutada. Mullu näiteks soetati õpilaste puhketuppa uued diivanid.

Sel aastal otsustas õpilasesindus eesotsas president Heleryn Kustassoni ja aktivist Maria Victoria Põdraga aga raha hoopis üllatavalt investeerida.

Nimelt sooviti laekunud tulu eest osta kooli meditsiiniõe kabinetti uus kušett, millel oleks õpilastel meeldiv lamada ja meedikul mugav abivajajaid läbi vaadata. Vana küljealune oli tõesti päevinäinud. Noored konsulteerisid meditsiiniõde Külli Villiga ja tellisidki ise sobiva kušeti ära. Kohvikus kogutud 407 eurost 316 läks kušeti tarbeks.

Eesti Vabariigi sünnipäeva nädalal tõidki tarnijad kaua oodatud mööblieseme lõpuks Paikuse kooli. Esimesed peavalud on sellel juba möödanikku saadetud.

Rõõm ostust on mitmepoolne: seda hindavad nii õpilased, kooli meditsiiniõde kui juhtkond. Pole ju kooli inventarisoetamise eelarve kunagi liiga suur. Paikuse põhikool kuulub tervist edendavate koolide võrgustikku ja eelkirjeldatud otsuse ja teoga tõestasid õpilased, et see ei tähenda pelgalt vastavasisulist kirja kooli seinal.