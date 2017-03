Pärnu vutinaised esindavad Aphrodite Cupil Eestit

Neljapäeval, 9. märtsil algaval turniiril osalevad peale Eesti (FIFA edetabelis 80. kohal) Bahrein (75.), Leedu (87.), Läti (96.), Malta (96.) ja Küpros (106.).

Eesti naiste koondise peatreener Indrek Zelinski kutsus Pärnu jalgpalliklubist koondisesse kaitsjad

Anete Pauluse, Ketlin Saare ja Elizaveta Rutkovskaja. Poolkaitse- ja ründeosakonda esindavad pärnakatest Kristina Bannikova, Kairi Himanen, Merily Toom ja Ulrika Tülp. Väravavahtide seas esindab koondist Pärnust pärit Getter Laar, kes mängib klubijalgpalli Prantsusmaal FC Metz ridades.

Turniiril on kaks kolmeliikmelist alagruppi. Eesti kuulub samasse alagruppi Bahreini ja Leeduga, kellega mängitakse vastavalt 11. ja 13. märtsil. Teise alagrupi moodustavad Läti, Malta ja Küpros. Esmalt mängivad naiskonnad oma alagruppides kaks mängu, seejärel kohtuvad omavahel alagruppide võitjad, teised kohad ja kolmandad kohad. Eesti viimane mäng toimub 15. märtsil. Vastane selgub seega alagrupimängude tulemuste põhjal.

Koondisele on see ettevalmistus aprilli MM-valikturniiri eelring, kus eestlannad lähevad vastamisi Gruusia, Läti ja Kasahstaniga.

Aphrodite Cup on peatreeneri sõnutsi hea võimalus komplekteerida naiskond valikturniiriks. "Eesmärk on leida parim võimalik koosseis, millega aprillis minna Gruusiasse valikturniirile. Kõik välismängijad kahjuks ei saa Küprosele kaasa sõita, aga paljud tulevad. Loodetavasti saame palju infot selle kohta, kuidas asjad toimivad, kes millises seisus on ja kuidas välismängijad ja Eestis olevad mängijad omavahel väljakul klapivad," sõnastas peatreener turniiri sihid.

Jaanuari lõpust on koondis teinud igal nädalal ühistreeninguid, millest võtavad enamasti osa Eestis olevad mängijad.

Zelinski sõnade kohaselt on talvine ettevalmistus läinud kenasti. "Treeningud on läinud normaalselt. Suurem osa tööst on jäänud ikkagi klubide kanda, sest mängijatel on rohkem kontaktaega klubides. Koondise kogunemised on olnud rohkem ideega tutvustada mängijatele minu lähenemist ja ideid, et nemad saaksid tuttavamaks minu käekirjaga ja mina õpiksin neid paremini tundma. Hooaja ettevalmistus ja valmisolek on suures osas klubide pärusmaa, mis on üsna loogiline, ja usun, et see on olnud päris hea," ütles ta.