Kihnu sõidukid pääsevad jaanipäevast tehnoülevaatusest

Muudatus on seotud Euroopa Liidu direktiivi ülevõtmisega Eesti seadusandlusesse. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi peaspetsialist Sven Nurk avaldas lootust, et seadus jõutakse vastu võtta enne riigikogu suvepuhkust.

Tehnoülevaatusest pääsevad väikesaarel liiklevad sõidukid Kihnus, Manijal, Abrukal, Kessulaiul, Kõinastu laiul, Osmussaarel, Piirissaarel, Pranglil, Ruhnus, Vilsandil, Vormsil, Aegnal ja Naissaarel.

Seni on väikesaartel tehnonõuetele vastavuse kontrolli lihtsustatud korras teinud maanteeamet. Ameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra selgitas, et väikesaarte liikluskeskkond pole võrreldav mandri omaga. Seetõttu pole seal mõttekas korraldada sõidukite ülevaatust, mis oli koormav nii saarte elanikele kui riigile.

Muudatuse jõustumine ei tähenda, justkui võiks edaspidi hõreda inimasustusega saartel korrast ära masinaga kimada. Nõue, et sõidukid peavad vastama kehtivatele tehnonõuetele ja olema liikluses osaledes tehniliselt korras, jääb kehtima.

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe ütles, et politsei saab kontrollida sõiduki tehnilist seisukorda ka juhul, kui sõiduki suhtes tehnoülevaatuse nõuet ei kehti. "Selleks on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kehtestanud korra ja loetlenud vead, mille puhul politseinik võib sõiduki liiklusest kõrvaldada. Näiteks: probleemid pidurisüsteemis, juhtimisseadmetes, vedrustuses. Kui sellised ohtlikud rikked esinevad, saab politsei juhi vastutuselegi võtta," selgitas Tikerpe.

Kihnu ainsa autoremondi- ja hoolduskoja asutanud Koit Leas avaldas arvamust, et tehnoülevaatusest loobumine vähendab bürokraatiat, sest seni lihtsustatud korras tehtud ülevaatus toimus niikuinii üksnes visuaalse vaatlusena. Ta ei osanud nimetada, kui palju on masinaid, millega sõidetakse üksnes Kihnus ja mis seadusmuudatusest kasu saavad, kuid arvas, et nende arv jääb 30–40 kanti. Enamik soovib oma autoga ikka mandril käia ja sel juhul jääb tehnokontroll kohustuslikuks.

Ministeeriumi peaspetsialist toonitas, et ülevaatusest pääsevad sõidukid üksnes juhul, kui neid kasutatakse saarel. Kui niisugune auto mandrile läheb, tuleb otsemat teed pidi lähimasse ülevaatuspunkti sõita.