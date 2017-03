Kihnu Virve takerdus rüsijäässe

Laeval viibinud Pärnu Postimehe reporter Silvia Paluoja andis teada, et tugev tuul on Kihnu väina kuhjanud sedavõrd palju jääd, et laev ei pääsenud läbi.

Õhtuste väljumiste osas jagab Kihnu Veeteed infot jooksvalt oma kodulehel.

Samuti teadsid kohalikud rääkida, et kui varem võis laevatee ääres näha jääpankadel peesitavaid hülgepoegi, on nüüdseks varem väinas olnud jää koos loomalastega liikunud mujale.