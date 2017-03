Roolija olemas – Eesti tippsõudjate üks unistus on täitumas

Eesti sõudjad on aastate jooksul proovinud erinevaid kooslusi, kuid seni ei ole nad istunud korraga suurimasse võistluspaati, et maailma kõige vägevametega kaheksapaatidel jõudu katsuda. Eile jõudsid eestlased oma tänavuse hooaja esimesse veelaagrisse Horvaatias. Juba nädala lõpul võtab peatreener Matti Killing ette teekonna Itaaliasse, et ära tuua tuttuus kaheksapaat, millega siis hakatakse esmalt trenni rühmama ja hiljem Poznani MK-etapil võistlema. Aerud tavapärasest suurema võistlusaluse jaoks võeti kodumaalt juba kaasa.

Praeguseks on välja valitud ka mehed, kes on kaheksapaadil sõudma asuvad. Juba algusest peale oli selge, et parima koosluse kokku saamiseks tuleb seltskonda kaasata kogu Rio neljapaat ehk Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Andrei Jämsä. Lisaks nimetatud neljale võeti kampa veel Sten-Erik Anderson, Kaur Kuslap, Joosep Laos ning Oskar Kuzmin. Vaadates Eesti sõudmise kandepinda, ongi kokku saadud parim võimalik kooslus.