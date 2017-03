Otseblogi Pärnu Haigla nõukogu pressikonverentsilt

Töörühma liige ja haigla nõukogu esimees Enn Raadik on ajakirjanduse vahendusel öelnud, et on leitud piisavalt materjali, mis annab haigla juhatuse esimehele Urmas Sulele põhjust peeglisse vaadata.

Varem meedias ilmunud artiklid on puudutanud juhatuse liikmete Urmas Sule ja Jan Põlluste tegevust, 2011. ja 2012. aasta laopuudujääki ja bitcoin’ide kaevandamist.

Haigla juhtkonna kohta esitatud süüdistusi kontrollinud töörühma juhib haigla nõukogu esimees Raadik. Veel kuuluvad sinna nõukogu liikmed Kuno Erkmann ja Marika Laidna, haigla kantselei juhataja Ene Mironenkov ja Pärnu linnavalitsuse sisekontrolör Kirsti Soontalu. Erkmann on ühtlasi haigla siseauditi komitee esimees.