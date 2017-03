Urmas Sule: Olen teinud juhtimisvigu

„Püüan teha juhtunust ja kriitikast konstruktiivsed ja haigla edasisele töökorraldusele kasulikud järeldused ning seisan selle eest, et nõukogu otsused ellu viidaks,” ütles Sule.

Haigla juhi sõnade kohaselt hindab Sule kõrgelt nõukogu liikmete usaldust, mis annab talle võimaluse jätkata Pärnu haigla juhtimist patsientidele parima abi andmiseks.

„Olen tutvunud komisjoni tööaruandega ja kuulanud ära nõukogu otsused avalikkuse tähelepanu pälvinud küsimustes. Mul on väga kahju, et Pärnu haigla maine on saanud kannatada. Kindlasti aitab seda heastada läbipaistvuse suurendamine ja kontrolli lisameetmete (näiteks tõrgetest raporteerimise kord, IT-riskianalüüsi ja riskide maandamise meetmete kehtestamine, sõidukite soetamise korra ülevaatamine) rakendamine, milles täna nõukoguga kokku leppisime,” seletas Sule.

„Pean tunnistama, et mul on olnud oma varasemate kaastöötajate suhtes tugev usaldus ja arusaam, et tegutseme ühiselt patsientidele parimate lahenduste pakkumise nimel. Kogu see avalikkuse tähelepanu all olemise kogemus on mu silmad avanud. Kahtlemata on see teinud minust parema inimeste tundja, kui varem olin. Tänutundega mõtlen meie Pärnu haigla perele, kes hoolimata kriitikast on teinud jätkuvalt suure pühendumusega oma tööd patsientide hüvanguks ja on mind neil päevil väga toetanud,” lausus Pärnu haigla juhatuse esimees.