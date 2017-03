Riigikogu esimees väisab Pärnut

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Pärnu- ja Läänemaa koordinaatori Jana Ristimetsa teatel mahuvad riigikogu esimehe päevakavva esinemine Koidula kooli abiturientidele, Pärnumaa kutsehariduskeskuse ja Maarjakodu külastus, et tutvuda nende tööde-tegemiste ja probleemidega.

"Koidula gümnaasiumi õpilastele tundi andes tuleb juttu sellest, kuidas toimub riigi juhtimine, kuidas on korraldatud riigikogu töö ja kas tõesti on kõik nii, nagu telekast ja ajakirjandusest paistab. Tund on vabas vormis ja nii õpilastel kui õpetajatel on võimalus küsida just nende teemade kohta, mis just parasjagu hingel on," selgitas Ristimets.

Kutsehariduskeskusesse minnakse tutvuma mitmekesiste õpivõimalustega. "Kui riigikogu esimees Eesti Vabariigi sünnipäeval külastas Pärnumaa kutsehariduskeskust, siis arvestades kuupäeva oli see väga kiire päev ja Nestor sai pidada õpilastele vaid tervituskõne. Nägemata jäi aga maja ise ja samuti ei jõutud tutvuda koolis pakutavate võimalustega," rääkis Ristimets. Lisades, et eelmisel korral jäi kõlama kutsekoolide rahastamise mure. "Et see probleem riigi tasandile jõuaks, ongi mõistlik, kui riigi esindaja tuleb koha peale olukorraga tutvuma."

Maarjakodu külastuse kohta lausus koordinaator aga: "Maarjakodu on üks eriline asutus, kus töötavad ja elavad erilised inimesed. Nad vajavad, et neid märgataks, kiidetaks ja innustataks, et nad jõuaksid seda tööd säravate silmadega ikka edasi teha, sest palk, mida selle eest makstakse, ei ole just väga motiveeriv."