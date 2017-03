Pärnu linnavolikogu kehtestas veebruaris Rääma 27 sõudebaasi detailplaneeringu, mis on oluline vahefiniš Pärnu sõudespordi edendamisel ja ajakohastamisel. Detailplaneeringu avalikustamine kestis 17. oktoobrist 14. novembrini 2016. Tähelepanu tuleb juhtida, et detailplaneering on maakasutuse suhtes koostatud kehtivat Pärnu linna üldplaneeringut järgides.