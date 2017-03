Hinnaindeks: Pärnu korterid on aastaga kolmandiku võrra kallinenud

Eelmisel kuul maksti Pärnu korteri ruutmeetri eest 1212 eurot, mis on 15,8% rohkem kui jaanuaris. Võrreldes eelmise aasta veebruariga on hinnatõus olnud 34,9 protsenti ehk pinnaühik on kallinenud veidi rohkem kui kolmandiku võrra.

Üle Eesti langes indeks veebruaris pärast kolm kuud kestnud tõusu ja oli võrreldes jaanuariga 2,5% madalamal. Võrreldes 2016. a veebruariga oli indeks 7,2% kõrgemal.