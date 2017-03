Pärnumaal põhjustasid veokid mullu 72 õnnetust

Pärnumaal juhtus mullu 72 veoauto põhjustatud liiklusõnnetust, mis moodustab neli protsenti kogu Eesti samasugustest juhtumitest. Kõige rohkem toimus veokite põhjustatud õnnetusi Harju- ja Tartumaal.

Kahjutiheduse all mõistetakse kindlustusjuhtumite arvu 100 kindlustatud sõiduki kohta. Busside keskmine kahjutihedus 2016. aastal oli 17,36 ja veoautodel 13,06. "See tähendab, et iga kuuenda aastase kindlustuslepinguga bussiga ja iga kaheksanda aastase kindlustuslepinguga veoautoga põhjustati aasta jooksul liiklusõnnetus," selgitas Eesti liikluskindlustuse fondi geoinfosüsteemide juht Ülli Reimets.

Liikluskindlustuse registri andmetel toimus Eestis 2016. aastal 2301 juhtumit, kus osales veoauto, ja 919 juhtumit, kuhu sattus buss. Veokijuhid oli kahju põhjustajad 86 protsendi juhtumite puhul, bussijuhid 63 protsendil.

Reimets lisas, et pool bussiga põhjustatud juhtumeist toimus reastumisel, möödasõidul või kõrvalritta kaldumisel, palju oli tagant otsasõite ja möödumisel pargitud sõidukite kahjustamist. Veoautoga põhjustati juhtumeid reastumisel, ristmiku ületamisel ja pööretel ning tehti tagant otsasõite. Hulk oli ka juhtumeid, kus veoautoga kahjustati tagurdamisel või möödumisel pargitud sõidukeid.

"Lumesajud ja libedus tõstavad juhtumite arvu märkimisväärselt. Näiteks 2016. aasta novembris toimus 300 veoautoga põhjustatud juhtumit ning 2.novembril, kui algasid lumesajud ja teed muutusid libedaks, põhjustati bussidega ühes päevas koguni 8 liiklusõnnetust," rääkis Reimets.

Liikluskindlustuse kindlustusjuhtumite andmed pärinevad Eesti liikluskindlustuse registrist ja ei sisalda vabatahtliku sõidukikindlustuse (kaskokindlustuse) juhtumeid.