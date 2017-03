Noorte rahvatantsurühm kogub tikanditele Hooandjas toetust

Suviseks noorte laulu- ja tantsupeoks valmistuva rahvatantsurühm annab teada, et nad on siiani tantsinud laenatud rahvariietega, mis pärinevad Pärnu linna haridusreformi käigus kaotatud kunagiselt gümnaasiumilt. Riided on korralikult hoitud, kuid tüdrukute särgiosad, mida nimetatakse kohalike rahvariiete puhul käisteks, on kulunud ega näe enam väga ilusad välja.

Projekti eesmärk on koguda Hooandja abiga raha uute käiste tikkimiseks ja õmblemiseks vanade asemele. Tikand paikneb nii esi- kui ka tagaosal kogupikkusega 140 sentimeetrit, kraed ehib väike tikandiosa.

Palju on käsitsi õmblemist ja peent näputööd (kurrutamine, tikkpisted ja tagid). Käiseid tuleb valmistada kaheksale tüdrukule, sest segarühma koosseisus tantsib kaheksa paari.

Töö kavatsetakse tellida vilunud käsitöömeistritelt.

Rahvatantsurühm kogub Hooandja kaudu toetust 15. märtsini. Sihiks on seatud koguda 2041 eurot. Seni on noortele abikäe ulatanud 20 hooandjat, kes on annetanud 345 eurot.

Hooandja.ee projekt: Noorte rahvatantsurühma uutele käistele tikandite tegemine from Hooandja Ee on Vimeo.