Pärnu linnavalitsuses on nimekirjad õigusjärgsetele omanikele tagastatud elamutest ja neis elanud isikutest, nii et kui peaks ellu ärkama Tallinna keskerakondlaste idee maksta kompensatsiooni sundüürnikele kolimiskulu katteks, on Pärnu linnavalitsuse käsutuses alus, mille järgi valuraha maksma hakata.