Jätkub sõpruslinnade Pärnu ja Vaasa õpilaste ühine muusikaprojekt

Pärnu muusikakooli õpilaste ja linna koolide pedagoogide delegatsioon viibib esmaspäevast neljapäevani Vaasas. Kavas on muusikalist koostööd jätkata sealt, kus sügisel pooleli jäi. Tehakse ühisproove ja seejärel antakse sõpruslinna koolides kontserte. Pärnakatel on võimalus osa saada Vaasa koolide õppetundidestki.

Kõnealune projekt sai alguse eelmise aasta novembris, kui Pärnut külastasid Vaasa õpilased, õpetajad ja direktorid. Kaheksa muusikahuvilist noort Vaasast ja neli andekat muusikut kodulinnast kohtusid kolme päeva jooksul, mille käigus harjutati kokkumängu. Mullu esineti koolides ja Pärnu kontserdimajas solistide konkursi Sügisulu finaalkontserdil.

Pärnu ja Vaasa on olnud sõpruslinnad pea 60 aastat. Pärnu linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Andrus Haugas tõdes pärast sügisese ürituse kordaminekut, et just noorte käes on võimalused ja jõud seda sõprussilda edasi ehitada.