Riik tegi esimesed elatisabi väljamaksed

Esimeste seas saavad raha need, kes esitasid avalduse jaanuaris, ja Eesti riik maksab lapse kohta kuni 100 eurot kuus.

Elatisabi sai hakata taotlema käesoleva aasta alguses ja kohtutäiturite koja veebruari lõpu andmete järgi oli täituritele selleks ajaks tulnud kokku 990 elatisabitaotlust.

Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuhi Kaili Uusmaa sõnutsi ei ole elatusabitaotluste kohta piirkondlikku statistikat veel tehtud, sest kohtutäiturid võivad tegelda mujalt piirkondade nõuetegagi.

Kui 2015. aasta lõpus hinnati, et elatisvõlgnikud on oma lastele maksmata jätnud 14,5 miljonit eurot, siis nüüd leitakse, et tõelähedasem summa on 52 miljonit.

Riik maksab täitemenetluse ajal elatisabi lapsele juhul, kui elatist maksma kohustatud vanem seda ei tee, kuigi see on temalt kohtuotsusega välja mõistetud. Elatisabi on võimalik taotleda kohtutäituri juures ja selle saamiseks peab olema täitemenetlus kestnud neli kuud. Niisiis, kui võlgnik neli kuud pärast kohtuotsust ikka veel elatist ei maksa, tekib õigus riigi elatisabile.

Elatisabile on õigus alaealisel või täisealisel lapsel kuni 21aastaseks saamiseni, kui ta õpib. Täitemenetlusaegse elatisabi suurus on kuni 100 eurot kuus.

Täitemenetluste puhul, mis elatisabi taotluse esitamise hetkeks on kestnud juba vähemalt neli täiskuud, lisaooteperiood ei kohaldu. Ooteaeg kehtib üksnes uute menetluste suhtes.

Elatisabi maksmine ei vabasta elatisvõlglast tema kohustusest, vaid riik nõuab vanemalt, kes oma lapsele on elatise maksmata jätnud, võla välja.