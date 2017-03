Video: üle keenud pallilahing lõppes Rakveres skandaaliga

Poolte selgitused juhtunu kohta lähevad veidi lahku, ent nii Pauluse peatreener Johan Kärp kui ka Tarva loots Märt Raam olid ühel nõul, et mängule määratud noored kohtunikud ei saanud selle ohjamisega hakkama. Tegu oli tähtsa mänguga, mõlemad võitlevad põhiturniiri võidu eest.

«Mõlemad meeskonnad tulid kohale, aga ma ei teadnud, et kohtunikeks olid määratud 1998. ja 2000. aastal sündinud noormehed,» ütles Raam. «Olen alati seda meelt, et üks kohtunikest võiks olla kogenud.»

Rakvere treeneri sõnade järgi hakkasid kohale sõitnud pärnakad noori õigusemõistjaid juba mängu algul töötlema. «Näiteks tuli üks Pärnu lapsevanem mängu ajal üle saali aru nõudma,» avaldas Raam. «Vastaste treener provotseeris kohtunikke vigade pärast. Ta sõimas neid sõnadega «idioot» ja «noor tatikas». Kord läks käest ja noored kohtunikud ei suutnud seda ohjata.»

Mängul olnud Rakvere lapsevanem Andres Jaadla arvas, et pärnakad käitusid saalis lubamatult. «Nii Pärnu treener kui lapsevanemad sõimlesid kogu mängu ja käitusid ebasportlikult,» arvas Jaadla. «Mis eeskuju annab treener noortele, kui selliseid sõnu kasutab?»

Kärp omakorda nimetas toimunut sigaduseks, mida ta nägi oma treenerikarjääri jooksul esimest korda.

«Nii olulist mängu vilistasid sama spordiklubi kasvandikud,» teadis Kärp. «On selge, et nad ei saa jääda erapooletuks, kui koos samade poistega treenivad. Tegu oli kahe liidri mänguga, kus pidanuks olema kogenud kohtunik.»

Peale selle märkis mängu sekretariaat pärnakate kinnitusel mängijate vigu valesti, mis valas veel õli tulle.

«Loen ise kõrvalt kaasa ja viie piires ikka arvutada oskan,» meenutas mängul kaasas olnud lapsevanem Sirvo Kersalu. «Mu poeg sai kolmanda vea, aga lauast öeldi, et see oli neljas. Johan andis veast sekretariaati teada. Nad tunnistasid oma eksimust, kuid ütlesid, et seda muuta ei saa.»

Sama kinnitas Kärp, kes üritanud selgeks teha, et peakohtunikul on õigus otsust muuta, kuid seda ei tehtud.

Kahetsusväärsel kombel sai Kersalu poeg kohe teise poolaja algul viienda vea ja see viis Pauluse treeneri endast välja.

«Johan kostitas kohtunikke ikka krõbedate sõnadega,» tunnistas Kersalu.

Kohtunikud saatsid Kärbi platsi äärest minema ja Kersalu arvates oli see treeneri käitumist arvestades õige tegu.

Sellega draama aga ei lõppenud.

Kui seis oli pärnakate poolt vaadatuna 59:75 ning mängida jäi minut ja 31 sekundit, tegi Tarva mängija läbimurdel Pauluse mängijale vea.

«Pärast vea tegemist tõukas vastasmängija minu poissi kahe käega,» teadis Kärp. «Ta jäi rahulikuks ja küsis: »Mida sa teed?». Siis tõukas vastane teda uuesti.»

«Hüppas ikka korralikult, rusikad ees,» nõustus Kersalu. «Tüüp oli agressiivne. Aga kohtunikelt ei järgenud vilet ega mingit sekkumist.»

Olukorras anti mõlemale tehniline viga.

Raami arvates oli see üks kohtunike mängu suuremaid vigu. Rakvere loots võttis omaks, et tema kasvandik kees üle.

«Keegi virutas seal kellelegi vastu käsi, omavahel mögiseti,» meenutas Raam. «Pärnakas vist ütles minu poisile midagi ja siis tekkis rüselus. Aga korvpallireeglite järgi tähendab igasugune füüsiline vägivald automaatset eemaldamist. Kohtunik oleks pidanud minu mängija eemaldama ja andma vastasele ütlemise eest tehnilise vea.»

Sel ajal otsustas Pauluse teine treener Zilvinas Strazdas mängu katkestada ja oma meeskonna väljakult ära viia.

«Kohtunikel puudus toimuva üle igasugune kontroll ja kes teab, ehk oleks situatsioon kaklusekski arenenud,» nentis Kersalu. «Arvan, et treener tegi tol hetkel õige otsuse.»

Raam ütles, et tal on toimunu pärast kahju.

«Ei õigusta oma mängija käitumist üldse,» sõnas Raam. «Juhtisime 16 punktiga. Mäng oli tehtud, mida seal ikka ärbelda.»

Jaadla arvas, et mängu katkestamiseni viis Pärnu lapsevanemate käitumine, kes poisse üles kütsid.

«See sõnavara, mis saalis kaustati, oli ebakultuurne,» ütles Jaadla. «Pärnakad provotseerisid ise kogu mängu vältel ja lõpuks käitusid nagu argpüksid, kui mängult lahkusid.»

Kohtumise katkestamise eest määrati Paulusele 0:20 tehniline kaotus. Kui tavakaotuse eest saanuks pärnakad tabelisse punkti, siis tehnilise kaotuse eest nad seda ei saa.

Noorte liiga tabeliseis on kaks vooru enne põhiturniiri lõppu aga väga intrigeeriv, sest viit esimest lahutab tabelis vaid kaks punkti.