Kuninga 21 otsib ikka veel uut omanikku

"Meil olid muinsuskaitsega juba enne varingut suured probleemid. Kui maja kokku varises, tekkis neid üha juurde, kuigi meil olid kõik dokumendid olemas ja korras," rääkis hoone omanik Irina Kolmkant. "Lõpuks tüdinesime ja otsustasime krundi maha müüa."

Nüüd on kinnistu 499 000 euro eest müügis, kuid poolteise aasta jooksul pole suurt huvi üles näidatud.

"Otsime jätkuvalt omanikku. Huvi on tuntud, kuid ei midagi tõsist," seletas Kolmkant. "Arvan, et pool miljonit eurot kinnistu eest Pärnu kesklinnas ei ole palju."



Enne maja varingut uuris omanik mitu korda, kas maja oleks võimalik lammutada. Seda luba talle ei antud.



Pärnumaa muinsuskaitseameti vaneminspektor Nele Rent märkis, et omanikud ei tohtinud seda lammutada. "Nad tegid kõik selleks, et hoone laguneks. Lõpuks see variseski."



Rendi sõnutsi ei anta ühelegi vanalinna hoonele kergekäeliselt lammutusluba. "Nende probleemid ei olnud suuremad kui mõne teise omad, kes ei soovi oma maja korda teha," nentis vaneminspektor.