Kompostimisnõue paljastas Paikre hädad

Möödunud aastal teatas linnavalitsus, et kõik Pärnu 16 või enama korteriga majad ja toitlustusettevõtted, kus tekib üle 20 kilo toidujäätmeid nädalas, peavad sel aastal jäätmete kogumiseks eraldi mahuti muretsema. See puudutab näiteks pea kõiki Mai magalarajooni elanikke ning kohvikuid, baare ja restorane.

Pärnu linnavalitsuse keskkonna peaspetsialist Sigrit Kasemets selgitas, et Tallinnas ja Tartus kogutakse toidujäätmeid eraldi juba ammu, kuid seni polnud Pärnus selleks küllalt võimalusi. Nüüd leiti, et suvepealinn on niisuguste jäätmete kogumiseks valmis ja sortimine peaks algama 1. mail.

Kuid keskkonnaamet seadis selle väite hiljuti kahtluse alla. Tekkis bürokraatlik tohuvabohu, millest asjaosalised isegi enam täpselt aru ei saa.

Nimelt tahtis Ragn-Sells luba toidujäätmete veoks, kuid keskkonnaametnik Peeter Oja märkas dokumentides viga. Linna osaühingu Paikre prügilatel, kuhu Ragn-Sells tahab jäätmed viia, ei ole kompostimisluba. See tähendab, et ettevõte ei saa veoõigust enne, kui Paikre dokumendid korda ajab.

See omakorda tähendab, et veohanke võitnud ja Pärnuga 4,6 miljoni eurose lepingu sõlminud Ragn-Sells ei saa hakata lepingut täitma.

Ragn-Sellsi kommunikatsioonijuht Rainer Pesti kinnitas, et ilmselt eeldas linnavalitsuski lepingut sõlmides, et vastuvõtukohal on luba. “Nüüd selgunud tõsiasjad tekitavad segadust ja panevad meid olukorda, kus me ei saa olla kindlad, millal ja millist teenust pakkuda saame,” ütles ta.

Mis on lahendus? Kui Paikre taipas, et neil pole õigust kompostida, saadeti keskkonnaametile loataotlus. Keskkonnaameti teatel on Paikrel puudusi nii palju, et õigeks ajaks voli saada tundub ebatõenäoline. “On oht, et Paikrel pole 1. maiks tingimused täidetud ja seega ei saa Ragn-Sells toidujäätmeid neile üle anda,” ütles Oja.

Pärnu Postimees küsis OÜ Paikre juhatajalt Kristo Rossmannilt, kuidas võideti linna käitlushange, kui neil on nii tähtis luba puudu. Ta vastas, et selle saamiseks tehti suuri kulutusi ning 2013. aastal andiski veterinaar- ja toiduamet vastava õiguse.

Rossmanni sõnutsi oli hanke ajal see veel olemas, kuid 2016. aasta märtsis võttis keskkonnaamet Paikrelt õiguse ootamatult ära. Linnaettevõte esitas vaide ja Paikre juhataja tõdes, et asjaajamine on olnud aeglane, kuid loodab, et saab loa 1. maiks kätte.

Keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja Reet Siilaberg selgitas, et linnaettevõttel on õigus toidujäätmeid prügimäele matta, kuid hankeleping nõuab, et jäätmed tuleb taaskasutada ehk kompostida. Seega on välistatud olukord, et toidujäätmed jäetakse prügimäele ja neid ümber ei töödelda, sest see läheks vastuollu jäätmeseadusega.

Kasemets pakkus välja, et jäätmed võiks viia Põlendmaa prügilasse ja seal ladustada, kuni saadakse ümbertöötlemise õigus.

“Kui hanke võitnud ettevõte ei suuda ise jäätmeid nõuetekohaselt käidelda, peab ta leidma viisi, kuidas seda teha,” selgitas linnavalitsuse keskkonna peaspetsialist. Ta lisas, et niisugusel juhul tuleb kasutada mõne muu prügimäe abi toidujäätmete töötlemisel.

“Kui tekivad lisakulutused, näiteks toidujäätmeid mujale vedades, on see jäätmekäitleja risk ja ta kannab need kulud ise,” täpsustas ta.

Kasemets eeldab, et Paikre kõrvaldab kõik puudused ja prügi sortimine algab õigel ajal. “Tahaks loota, et kompostimisluba saadakse korda enne, kui toidujäätmeid koguma hakatakse,” möönis ta.