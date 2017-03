Pensionid tõusevad aprillist 5,1 protsenti

Pensioni baasosa on tänavu indekseerimise tulemusel 161,9 eurot, 2016. aastal oli see 153,3 eurot. Pensioni aastahinne on 5,767 eurot, eelmisel aastal oli see 5,514 eurot. Nii näiteks tõuseb 44aastase staažiga inimese keskmine pension alates 1. aprillist seniselt 395,92 eurolt 415,65 euroni.

Pensionide indekseerimine maksab riigile tänavu ligi 65,5 miljonit eurot. Pensione indekseeritakse 417 500 pensionäril.

Pärast indeksi kinnitamist arvutab sotsiaalkindlustusamet uute väärtustega ümber kõik riiklikud pensionid, kaasa arvatud töövõimetus- ja toitjakaotuspensionid.

Eesti riik arvutab igal aastal pensionid ümber, et hoida pensionid tasakaalus palkade ja hindade muutustega.

Vanaduspension koosneb praegu baasosast, staažiosast, mis arvutatakse töötatud aastate ja aastahinde korrutisena ning alates 1999. aastast pensionile jäänutel lisaks ka kindlustusosast, mis arvutatakse kindlustusosaku ja aastahinde korrutisena. Pensioniindeksi väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi muutusest ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust.

Oma uut pensioni suurust saab inimene alates 1. aprillist vaadata riigiportaalist eesti.ee. Lisainfot saab ka sotsiaalkindlustusameti pensionide indekseerimise infotelefonilt 661 0551 või numbrilt 6121 360.