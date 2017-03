Galerii: Üleannetuse perepäev pakkus lastele põnevust ja kogus raha heategevuseks

Üleannetus on sihtasutuse Tartu ülikooli kliinikumi lastefondi heategevuskampaania.

Annetusteks kasutati elektroonilist kasti, mis saatis automaatselt kogutud summa Üleannetuse kodulehele. Pärnus koguti 788 eurot. Eestis küünib täna annetatud summa tuhandetesse eurodesse.

Üleannetuse siht on saada kokku 206 000 eurot, et aidata kahe aasta jooksul 30 ravitoitu vajavat last. Praegu on eesmärgist koos 33 747 eurot.

Annetada saab iga päev Üleannetuse koduleheküljel.

Lapsed said perepäeval lasta nägu maalida, teha paberlennukitega täpsuslende, kaunistada seinu käejälgedega ja kuulata lastekirjanik Mika Keräneni jutte.

Perepäeval astusid üles Laine Mägi tantsukooli õpilased ja ansambel La La Ladies.