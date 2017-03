Lääne ringkonnaprokurör Gardi Anderson küsis 10. veebruari istungil mõlemale mehele eluaegset vangistust. Kohus leidis, et see pole tarvilik, kuigi mõrv oli jõhker. Kohtunik seletas, et tapmise raskust määratakse muu hulgas ohvrite arvu järgi, samuti polnud vennad Eestis varem kohtulikult karistatud, mistõttu on tema hinnangul 15aastane vanglakaristus põhjendatud.

Filip-Arturi kaitsja Vladimir Sadekov palus kohtul karistuseks mõista kuni 14 aastat. Benjamini kaitsja Rünno Roosmaa palus kohtul mõista oma kaitsealune süüdi rühmaviisi toime pandud röövis, mille eest karistusseadustik näeb ette kolme- kuni viieaastase vangistuse.

Kohtunik vaidles selles Roosmaale vastu, sest tema hinnangul ei pea paika tõik, justkui poleks üks vendadest mõrvas osalenud. Kohtunik märkis, et Benjamin andis menetluse käigus ütlusi, mis ei pea paika. Kohus nägi mõlema venna osa kuriteos võrdsena.

Lähedastele mõisteti 10 000 eurot valuraha, ekspertiisikulud peavad vennad tasuma 11 000 eurot.

Mõrvatud taksojuhi poeg Verner Uibo ütles, et valuraha pole talle tähtis ja seda kommenteerida ei taha. Küsimusele, kas karistused olid tema hinnangul küllaldased, vastas Uibo, et selles peab pere ja prokuröriga veel arutama.

"Kohtuprotsess on kulgenud niigi raskelt. Ei oska öelda, kas veel suudakski samamoodi edasi minna," vastas Uibo küsimusele, kas ta ootab otsuse edasikaebamist.

Kaitsjad ja prokurör palusid edasikaebamise suhtes mõtlemisaega.

Politsei tõi Filip-Artur ja Benjamin Hiienurme kohtusaali otsust kuulama. / Martin Laine

"Soovin vabandada selle eest, mida tegin! Kahetsen seda!" teatas Filip-Artur 10. veebruaril oma viimases sõnas.

"Daamid ja härrad, kohus ja eelkõige kannatanu pere," rääkis Benjamin. "Palun vabandust selle eest, mida tegin! Kahetsen seda sügavalt! Palun vabandust selle kaotuse ja leina eest, mille põhjustasin!"

Sadekov rääkis eelmisel istungil, et tema hinnangul võttis prokurör asja liiga isiklikult. "Ma saan temast aru: prokuröril on oma töö," lausus ta. "Aga kui ta ütleb, et tema ei usu (süüdistatavaid, L. H.), peab ta ütlema miks. Aga miks te ei usu?"

"Ma juba tundsin, et prokurör küsib eluaegset vangistust," lausus Sadekov ja viitas dilemmale isikliku hoiaku kujundamise ja professionaalsuse vahel. "Prokurör ei tohi lähtuda emotsioonidest ja ühiskondlikust survest, vaid rangelt seadustest."

"Sajad artiklid, tuhanded kommentaarid," loetles kaitsja. "See näitab, et ühiskond on juba oma otsuse teinud."

Nagu esimeselgi istungil ütles Roosmaa, et Benjamini vastu esitatud süüdistus tuleks ümber hinnata ja seda peaks käsitlema kui rühmaviisi toime pandud röövi.

31. jaanuaril kella 23 ajal sai politsei teate, et Pärnumaal on taksojuhilt röövitud sõiduk Mercedes-Benz ja seda juhtinud mehega ei ole õnnestunud ühendust saada. Politsei tuvastas, et auto lahkus Eestist kella 22 paiku Ikla kaudu. Seejärel informeeriti kolleege nii Lätis kui ka Leedus. Leedu politsei abiga peeti röövitud sõiduk Panevėžyse kandis kinni. Sõidukis olid Eesti kodakondsusega 18- ja 20aastane mees, kes alaliselt Eestis ei ela.

Kadunud taksojuhi torkehaavadega surnukeha leiti järgmisel päeval Pärnumaalt Pulli küla lähedalt.

Leedu kohus vahistas mõrvas kahtlustatavad Eesti õigusabitaotluse alusel ja 4. märtsil otsustas nad Eestile välja anda. 9. märtsiks jõudsid noormehed Eestisse, kus Pärnu maakohus kontrollis nende vahistamise aluseid ja jättis kahtlustatavad eeluurimise ajaks vahi alla.

Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistas kohtualuseid tapmises röövi eesmärgil. Selle teo eest näeb seadus ette kaheksa- kuni 20aastase või eluaegse vangistuse.