Weekend Festivalile tullakse Tšiilist ja Fidžilt

Lõviosa pääsemeist on müüdud Eestisse. Piletimüügi tabelis on esirinnas veel Läti, Soome, Leedu ja Inglismaa. Kokku on pileteid ostetud 26 riigist, eksootilisemad neist Lõuna-Korea, Lõuna-Aafrika, Fidži, Tšiili, Hispaania ja Mehhiko.

Weekend Festival Balticu pileti- ja akrediteeringujuht Sandra Perens lausus statistikat vaadates, et see on meeldiv üllatus. "Me ei ole teinud otsereklaami näiteks Lõuna-Koreas või Mehhikos, ometi leiavad inimesed tee Pärnu festivalile," rääkis ta. "Piletiostmise aktiivsus sellistes riikides näitab ilmekalt, et Eestit tutvustavad väliskülalistele kõige paremini sündmused ise."