Vändra Vaprus avas võiduarve

Mäng Raasiku kunstmurul algas Vändrale üsna närviliselt ja selgelt oli näha, et kodumeeskond tahtis võtta kõik, mis võtta annab.

Vändra tiim sai esimesest ehmatusest siiski üle ja mängu 22. minutil õnnestus Oliver Ojalal Vaprus nurgalöögist juhtima viia. Olukorrale eelnes soolo Ander Paabutilt, kelle löögi aga puurilukk tõrjus.

Kõigest seitse minutit hiljem kahekordistas eduseisu Toomas Mangusson, kes realiseeris ühe vähestest loogiliselt välja mängitud rünnakutest. Tundus, et olemegi sõiduvees ja kohe tekkis samal mängumehel võimalus poole tunniga mäng lukku panna, kuid mängu parimat momenti meeskonna kapten kahjuks edukalt lõpetada ei suutnud. Hoopis vastased nõelasid kontrast poolaja lõpuks ühe tagasi ja läks taas mänguks.

Teisel poolajal väravaid ei löödud ja nii sai Pärnumaa meeskond 2:1 võiduga tabelisse esimesed kolm punkti.

Vändra Vaprus on kahe vooru järel kolme punktiga kümne meeskonna seas seitsmendal kohal. Tabeli tipus on neli punkti kogunud Kohtla-Järve Järve. Kolm punkti on peale Vapruse kuuel meeskonnal.

Vändra Vapruse järgmine mäng tuleb pühapäeval võõrsil Nõmme Kalju U21 meeskonna vastu.