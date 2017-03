Töötukassa Pärnumaa osakonna juhi Gerli Metsa sõnade kohaselt on suve lähenedes tööpakkumiste arv suurenenud. “Kui tavaliselt on Pärnumaal vabu ametikohti 200–300 kandis, on praegu vabu töökohti juba 472. Lähiajal kasvab see arv kindlasti,” prognoosis Mets. “Usun, et tööpakkumiste arv küünib sel kevadsuvisel hooajal koguni 600ni.”