Jäämurdjal tööd Pärnu lahel jätkub

Ameti pressiesindaja sõnutsi on jääpiir Pärnu sadama muulidest umbes 20 miili edelasse. "Kogu jäämass on praegu liikuv, mistõttu selget ülevaadet pole. Kui esmaspäeval udu hajub, saab EVA-316 teha korraliku jääluure."

Jää on kohati tugevalt rüsistunud. Seetõttu tuuakse saabuvad laevad reidile vaid juhul kui sadamas on vaba kai. Jää on 10-30 sentimeetrit paks ja osaliselt tugevalt rüsistunud.

Laevade ooteaeg jäämurdeteenuse saamisel on kuni kaks tundi.

Praegustes oludes piisab Pärnu lahel jää murdmiseks EVA- 316-st, kuid kui jääolud peaksid karmistuma ja vaja läheks teist jäämurdjat, on veeteede amet sõlminud aastase lepingu varujäämurdja kasutamiseks ettevõttega Alfons Håkans, mille laev Protector on valmisolekus.