Pärnu Spaanädal meelitas suvepealinna üle 12 000 huvilise

Spaanädal korraldati sel aastal teist korda suurendamaks seeläbi linnakülaliste arvu talvisel hooajal.

Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse juhataja Anneli Lepp sõnul meelitas spaanädal kodudest välja pärnakad, kes kasutasid võimalust soodsama hinnaga spaakülastuseks. Samas oli sel perioodil palju külalisi ka Eestimaa teistest paikadest, kes tundsid kõige suuremat huvi just nädalavahetuse pakkumiste vastu. "Sel aastal andsime külalistele võimaluse osaleda spordiklubide tasuta näidistundides, et tutvuda teenusepakkujatega, kelle juurde seni pole veel jõutud. Saime külastajatelt väga positiivset tagasisidet ja kinnitust sellele, et Pärnu pakub palju väga häid ja ka erinevaid võimalusi oma keha ning hinge eest hoolitsemiseks," ütles Lepp.

Hedon SPA & HOTEL müügijuht Kairi Jõekäär kinnitab, et spaanädala korraldamine on igati tänuväärne ettevõtmine ja aitab madalhooajal Pärnu spaade vastu huvi tõsta. "Äsja lõppenud spaanädala pakkumiste vastu oli huviväga suur, kuid eelkõige sooviti Hedonit külastada just nädalavahetustel. Hedonis on nädalavahetused väga nõutud ja enamasti täis broneeritud aastaringselt ning seetõttu kahjuks ei olnud spaanädala klientidele

nädalavahetusteks piisavalt aegu pakkuda. Ainuüksi ööspaad külastas 80inimest ja huvilisi oleks kordades rohkem olnud, kuid kahjuks seekord rohkem lihsalt ei mahtunud," tõdes Jõekäär.