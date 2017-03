Kiisu läbis kapoti all pika tee

Nüüd on hiirekuningas kodus tagasi. Tuli välja, et kass ei reisinud üksnes suvepealinnast Kilingi-Nõmme, vaid lausa kaks otsa: Kilingi-Nõmmest Pärnusse ja tagasi.



Sotsiaalmeediasse kuulutuse üles pannud Saima Tõigast selgitas, et ta oli just koju jõudnud, kui nägi, et naabrimees seisab kassiga maja ees. Autojuht rääkis, et oli sõidu ajal midagi kahtlast kuulnud ja auto kontrolliks peatanud. Kui ta kapoti avas, hüppas sealt välja kass. Tõigast tegi kiisust pilti ja postistas selle Facebooki.



Autojuht alustas kassiga sõitu Pärnu poole, lootes peremehe leida kohast, kus auto oli seisnud. Kuna seal polnud kedagi näha, otsustati minna varjupaika kiipi kontrollima, kuid maja oli juba suletud. Siis tuli kõne kassi omanikult, kes teatas, et kiisu oli pühapäevast kadunud ja ta elab kassi leidnud mehe maja taga.



"Kiisu elas ägeda reisi üle. Koju jõudes oli tal väga hea meel oma perenaist näha," märkis Tõigast.