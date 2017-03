Politsei keelab homsest Pärnumaal merejääle mineku

Lääne prefektuuri teabebüroo juhi Argo Tali sõnutsi on jääolud Pärnu lahel märgatavalt halvenenud. Ta lisas, et erandi moodustavatel kutselistel kaluritel piisab kogemusi ja oskusi keerulistes tingimustes tegutsemiseks.

Tali ütlust mööda on hoolimata keelust Pärnu politseijaoskonna merepäästjad ööpäev läbi valmis abivajajaid aitama.

Politsei palub kõigil kutselistel kaluritel, kes Pärnu merejääle kalastama lähevad, informeerida operatiivteabeteenistust numbril 629 2555. "See on oluline, et oleksime kursis, kes ja millistel asjaoludel merejääl liigub," selgitas Tali.

Tali sõnutsi on varasematest aastatest teada, et keeld ja hoiatavad tulbad ei takista uljaspäid jääle minemast. "Kindlasti jätkame ohutuse tagamiseks igapäevaste rannapatrullidega, et jääl toimuval ennetavalt pilku peal hoida," lausus ta. "Ja veenduda, et kõik, kellel on jääle lubatud minna, on õhtuks turvaliselt maale jõudnud."

Jääl abivajajat märgates tuleb viivitamata helistada numbril 112.