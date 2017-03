Roman Fosti jõudis Itaalias esikümnesse

Jooksuportaal kirjutas, et kui eelmisel aastal alustas Fosti kevadist hooaega poolmaratonil 1:07ga, siis tänavu sai ta kaks minutit parema lõpuaja. Kuigi Fosti jäi oma isiklikule rekordile natuke alla, oli ta tulemusega rahul. "Rasked treeningud Keenia mäestikus on sammu teinud krossijooksjale omaseks," ütles Fosti. "Tundsin puudust distantsi teisel poolel lõtvusest, kuid tean, et isikliku rekordi alistan sel kevadel."

Poolmaratoni võitis Guye Adola Etioopiast tulemusega 59.18. Kolm järgmist kohta läksid Keeniasse. Teiseks tuli Justus Kangogo 59.31ga. Rohkem ühe tunni piiri alistanuid polnud. Kolmandana lõpetas Peter Ndorobo Kwemoi ajaga 1:00.13.