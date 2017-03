Kahtlasted veebipoed pakuvad võltskaupa

Näiteks hiljuti tellis Eesti tarbija Suurbritannia veebipoest tuntud spordifirma Reebok treeningrõivaid – kokku 13 eset summas 391 eurot. Saadetise jälgimiskood ei töötanud, kuid pakk saabus siiski õigeaegselt (sisaldades 12 toodet). Kõik pakis olnud rõivad olid võltsingud, kuigi markeeritud lubatud kaubamärgile viitavate siltidega. Toodete kvaliteet oli väga madal ning rõiva originaalmärgistus erines silmatorkavalt juurde lisatud Reebok kaubamärki kajastavatest siltidest.

Teine siinne tarbija ostis Suurbritannia veebipoest Ralph Lauren kaubamärgi ketsid. Saabusid firma Adidas jalatsid. Tarbija pöördus kaupleja poole sooviga lepingust taganeda ja makstud raha tagasi saada. Kaupleja proovis korduvalt tarbijat veenda, et need Adidase ketsid ongi paremad ja tarbija võiks need ikkagi endale jätta ning kaupleja pakub edasistelt ostudelt ka allahindlust. Tarbija omakorda oli veendunud et tegemist ei ole ka Adidase originaaltoodetega, kuivõrd kvaliteet oli äärmiselt halb ning tooted saabusid Hiinast.

„Paraku sageli ei teata, et võltsitud toote tellijat võib ka karistada, sealhulgas ka kriminaalkorras, märgib tarbijakaitseameti EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Tammaru.

Kui võltskaup või osutuda tõeliseks pettumuseks eelkõige kvaliteedi ehk toote tegelike omaduste tõttu, võib välisriigist ostu puhul toll konfiskeerida tellitud kauba. Siis on tarbija ilma nii kaubast kui ka makstud rahast. Pea alati võib olla kindel, et võltskauba müüjad ei paku garantiid ega lahenda tarbijate pretensioone.

Vähem tähtis ei ole ka risk tarbija tervisele. Näiteks kui tarbija ostab tuntud ja tunnustaud brändi päikeseprillide järgi tehtud odava koopia, siis kas saab olla kindel, et need tema silmi kahjuliku UV-kiirguse eest kaitsevad? Või on sellised prillid hoopistükkis silmi kahjustavad? Mida võivad sisaldada järgi tehtud parfüümid, kui allergeenide vabad või ohutud on need kasutaja nahale?

Kuivõrd võltskaupade hulgas liigub lisaks rõivastele ja aksessuaaridele ka tehnikakaupu, võivad järgi tehtud tehnikatooted olla toodetud ohutusreegleid arvesse võtmata ning kasutamisel põlema süttida või plahvatada. Näiteid võib tuua nii telefonidest, printeritest kui kodumasinatest. Väga suur oht tervisele kaasneb ka originaaltoote kopeerimisel valmistatud mänguasju ostes, sest väikelapse tervist võib tõsiselt ohustada mistahes ohutusnõude eiramine tootmisel.