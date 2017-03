Riigitee ajab külameestel kopsu üle maksa

“Kui iga päev siit välja ei käi, siis üle päeva ikka. Ja kui siin esimese käiguga roomad, kulub kütust rohkem ja masin laguneb. Kui juba 30 sisse saad, oled kõva tegija,” selgitab loomakasvatustalu peremees Viljar Kalbus, kelle majapidamine jääb teeotsast nelja kilomeetri kaugusele.

Sõnadetagi selge: veidi külmunud kruuskattesse on sulailmaga sõidetud 10–15 sentimeetri sügavused roopad. / Mailiis Ollino

“Eile hommikul oli auto täiesti puhas, käisin korra Tallinnas ja nüüd on ta selline,” viitab leiutaja Ove Varik oma neljarattalisele, mis meenutab porikäkki. “Ja siis on politsei tee peal ja küsib, miks number puhas pole.”

Varik elab Kalbusest Tori poole ja selle võrra tuleb tal pikemalt autoga mudamaadlust teha.

Ma olen teadlane, minu juures käivad teadlased igalt poolt üle maailma ja selline maantee loob ju Eesti riigi imago. Ove Varik

“Tee oli külmunud, siis saadetakse höövel peale seda külmunud teed kraapima. No on aru peas!” pahutseb Kalbus, kelle arvates on säärane teehoole, nagu 6. märtsil tehti, töö narrimine.

“Olen suhelnud majandusministeeriumi ja maanteeametiga. Pärast viimast helistamist läkski siin hirmsaks kraapimiseks, aga esimene metsamasin, mis siit läbi sõidab, muudab meie liiklemise nulliks,” rehmab Varik käega.

Massu–Tori tee otsas on kaheksa tonni massipiirangu märk lisatahvliga “Välja arvatud sõiduk maanteeameti loal”. Samasugune märk on Rakvere–Pärnu maanteelt Tori peale pöörava tee otsas. Külameeste jutust järeldub, et need märgid on butafooria, tarbetu ilutsev lisand, millest võib mööda vaadata.

Massu–Tori tee otsas on massipiirangu märk, millest kohalike jutu järgi kinni ei peeta. / Mailiis Ollino

“Massipiirangu märgiga on omaette nali: nii kui alla nulli läheb, tõmmatakse sellele kott pähe. Olen seda maha kiskunud, aga nad võtsid selle märgi sealt igaks juhuks üldse ära,” seletab Varik, kuidas metsavedu lödise talvega tegelikult käib.

Teeseaduse järgi tohib omanik tee või selle osa teatavaks ajaks sulgeda või teel liiklust kitsendada, kui pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada.

Maanteeamet väljastas 3. märtsil pressiteate, mille kohaselt oli maanteeamet kehtestanud riigiteede edasiste kahjustuste ärahoidmiseks massipiirangud 2415 kilomeetril. Piirangud seatakse eelkõige väiksematel riigiteedel, kust ei anna vett ära juhtida ja kus tee kandevõime ei kannata raskeveokite koormust. “Seda teed remonditi viimati 2010. aastal, siis nad kaevasid kraave,” meenutab Kalbus.

“Paberite järgi jooksis korralik remont, aga ega see tee kvaliteet targemaks saanud ja kui sulaks läheb, on siin paras mülgas, siia veeti peale mingit savisegu,” nendib Varik. “Kuulge, me elame Euroopa Liidus, aga teed on hullemad kui Nõukogude Liidu ajal. Olen siinkandis üles kasvanud, sellepärast teangi.”

Maanteeameti vastusest selgub, et kruusakihi keskmine paksus teel oli kümme sentimeetrit, millest ei piisanud vajaliku kalde ja tasasuse tagamiseks. Sellepärast veetigi tee profileerimiseks juurde kruusamaterjali, mille vastavuse kooskõlastas maanteeamet nõuetest lähtudes.