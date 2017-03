Pangaliit jagas Raeküla kooli õpilastele rahatarkust

Tänavuse rahatarkuse kuu moto on see, et rahaasjade tark planeerimine aitab unistused ellu viia.

Raeküla koolis pidasid lektorid 7. ja 8. klasside õpilastele esmalt loengu teemal "Mida võiks teada rahast", sellele järgnenud investeerimisloeng andis ülevaate, mis eristab säästmist ja investeerimist.

Eesti pangaliidu tegevjuhi Katrin Talihärmi jutu järgi on partnerkooli tunnid sügavama teemakäsitlusega ja tundide sõnum on see, et nutikus rahaasjades aitab seatud eesmärke saavutada ja unistuse rajal püsida. Rahatarkuse kuu keskendub tänavu teismeliste harimisele selles mõttes, et unistuste elluviimiseks on vaja läbimõeldud tegutsemist ja väikestest tegudest saavad alguse suured.

Ettevõtlikkusõpe on alati olnud Raeküla kooli 7.–9. klasside õppekavas. "Samadel teemadel räägime tundides. Õpilastele annab aga õpitu kohta kinnitust see, kui õpetajaga sama juttu räägib lektor väljastpoolt kooli," rääkis kooli majandus-, matemaatika- ja ettevõtlikkusõppe õpetaja Kristi Suppi.

Suppi sõnutsi on finantsharidust noortele anda ülivajalik. "Paraku on nii, et kes on asjast huvitatud, saab teadmisi tundides ja kinnitusi välislektorilt. Kes aga veel teemaga ei suhestu, sellele pole kasu ühest ega teisest. Nii on," märkis ta.

Noorte rahatarkus saab Suppi jutu kohaselt alguse siiski kodust ja väga oluline on õpetada vanemaid. "Õpetajana kogen seda, et paljudel vanematel ei ole teadmisi rahast ega planeerimisest. Näiteks, kui tegeleme õpilastega pere-eelarvega ja palun kodus uurida pere kulutusi, on tulemus see, et poolel õpilastest on tunnis kaasas märkmed ja teine pool vastab, et koduste sõnutsi ei ole lapse asi rahaga tegelda," rääkis Suppi.

Rahatarkuse kuud korraldavad Eesti pangaliidu eestvedamisel liidu 13 liikmespanka. Pangaliidu eesmärk on panna inimesi mõtlema finantsotsuste tähtsuse ja võimalike tagajärgede peale. Viimase viie aastaga on algatuse raames saanud vajalikke teadmisi rahaasjadega toimetulekuks ligikaudu 20 000 koolinoort kogu Eestis.